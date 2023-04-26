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Турция
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Шишли
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Квартиры с бассейном в Шишли, Турция
Квартира
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8 объектов найдено
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Квартира 3 комнаты
Шишли, Турция
3 Количество комнат
175 м²
35/35 Этаж
€ 1,358,300
Квартира 2+1 в новом небоскребе в сердце Стамбула в ШишлиРайон: Стамбул, Шишли, ДжумхуриетИН…
Квартира 4 комнаты
Шишли, Турция
4 Количество комнат
196 м²
40/40 Этаж
€ 1,751,700
Шикарная квартира 3+1 в новом небоскребе в сердце Стамбула в ШишлиРайон: Стамбул, Шишли, Джу…
Квартира 1 комната
Шишли, Турция
1 Количество комнат
46 м²
5/5 Этаж
€ 360,700
Квартира студия 1+0 в новом небоскребе в сердце Стамбула в ШишлиРайон: Стамбул, Шишли, Джумх…
Квартира 1 комната
Шишли, Турция
1 Количество комнат
50 м²
5/5 Этаж
€ 379,400
Квартира студия 1+0 в новом небоскребе в сердце Стамбула в ШишлиРайон: Стамбул, Шишли, Джумх…
Квартира 2 комнаты
Шишли, Турция
2 Количество комнат
87 м²
20/20 Этаж
€ 599,500
Квартира 1+1 в новом небоскребе в сердце Стамбула в ШишлиРайон: Стамбул, Шишли, ДжумхуриетИН…
Квартира 2 комнаты
Шишли, Турция
2 Количество комнат
112 м²
30/30 Этаж
€ 946,100
Квартира 1+1 в новом небоскребе в сердце Стамбула в ШишлиРайон: Стамбул, Шишли, ДжумхуриетИН…
Квартира 3 комнаты
Шишли, Турция
3 Количество комнат
148 м²
30/30 Этаж
€ 1,292,700
Квартира 2+1 в новом небоскребе в сердце Стамбула в ШишлиРайон: Стамбул, Шишли, ДжумхуриетИН…
Квартира 2 комнаты
Шишли, Турция
2 Количество комнат
103 м²
1/1 Этаж
€ 428,600
Апартаменты 1+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, Шишли, ИнёнюКомплекс расположен в Стамбуле, в Мрам…
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