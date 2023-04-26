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Квартиры с видом на море в Шишли, Турция

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7 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Шишли, Турция
Квартира 3 комнаты
Шишли, Турция
3 Количество комнат 175 м² 35/35 Этаж
€ 1,358,300
Квартира 2+1 в новом небоскребе в сердце Стамбула в ШишлиРайон: Стамбул, Шишли, ДжумхуриетИН…
Квартира 4 комнаты в Шишли, Турция
Квартира 4 комнаты
Шишли, Турция
4 Количество комнат 196 м² 40/40 Этаж
€ 1,751,700
Шикарная квартира 3+1 в новом небоскребе в сердце Стамбула в ШишлиРайон: Стамбул, Шишли, Джу…
Квартира 1 комната в Шишли, Турция
Квартира 1 комната
Шишли, Турция
1 Количество комнат 46 м² 5/5 Этаж
€ 360,700
Квартира студия 1+0 в новом небоскребе в сердце Стамбула в ШишлиРайон: Стамбул, Шишли, Джумх…
Квартира 1 комната в Шишли, Турция
Квартира 1 комната
Шишли, Турция
1 Количество комнат 50 м² 5/5 Этаж
€ 379,400
Квартира студия 1+0 в новом небоскребе в сердце Стамбула в ШишлиРайон: Стамбул, Шишли, Джумх…
Квартира 2 комнаты в Шишли, Турция
Квартира 2 комнаты
Шишли, Турция
2 Количество комнат 87 м² 20/20 Этаж
€ 599,500
Квартира 1+1 в новом небоскребе в сердце Стамбула в ШишлиРайон: Стамбул, Шишли, ДжумхуриетИН…
Квартира 2 комнаты в Шишли, Турция
Квартира 2 комнаты
Шишли, Турция
2 Количество комнат 112 м² 30/30 Этаж
€ 946,100
Квартира 1+1 в новом небоскребе в сердце Стамбула в ШишлиРайон: Стамбул, Шишли, ДжумхуриетИН…
Квартира 3 комнаты в Шишли, Турция
Квартира 3 комнаты
Шишли, Турция
3 Количество комнат 148 м² 30/30 Этаж
€ 1,292,700
Квартира 2+1 в новом небоскребе в сердце Стамбула в ШишлиРайон: Стамбул, Шишли, ДжумхуриетИН…
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