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Жильё в Шишли, Турция

15 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Шишли, Турция
Квартира 2 спальни
Шишли, Турция
3 Количество комнат 65 м² Количество этажей 16
€ 197,928
Новая качественная резиденция с художественной галереей в самом центре Стамбула, Турция Пре…
Квартира 3 комнаты в Шишли, Турция
Квартира 3 комнаты
Шишли, Турция
3 Количество комнат 175 м² 35/35 Этаж
€ 1,358,300
Квартира 2+1 в новом небоскребе в сердце Стамбула в ШишлиРайон: Стамбул, Шишли, ДжумхуриетИН…
Квартира 4 комнаты в Шишли, Турция
Квартира 4 комнаты
Шишли, Турция
4 Количество комнат 196 м² 40/40 Этаж
€ 1,751,700
Шикарная квартира 3+1 в новом небоскребе в сердце Стамбула в ШишлиРайон: Стамбул, Шишли, Джу…
Квартира 1 комната в Шишли, Турция
Квартира 1 комната
Шишли, Турция
1 Количество комнат 46 м² 5/5 Этаж
€ 360,700
Квартира студия 1+0 в новом небоскребе в сердце Стамбула в ШишлиРайон: Стамбул, Шишли, Джумх…
Квартира 1 комната в Шишли, Турция
Квартира 1 комната
Шишли, Турция
1 Количество комнат 50 м² 5/5 Этаж
€ 379,400
Квартира студия 1+0 в новом небоскребе в сердце Стамбула в ШишлиРайон: Стамбул, Шишли, Джумх…
Квартира 2 комнаты в Шишли, Турция
Квартира 2 комнаты
Шишли, Турция
2 Количество комнат 87 м² 20/20 Этаж
€ 599,500
Квартира 1+1 в новом небоскребе в сердце Стамбула в ШишлиРайон: Стамбул, Шишли, ДжумхуриетИН…
Квартира 2 комнаты в Шишли, Турция
Квартира 2 комнаты
Шишли, Турция
2 Количество комнат 112 м² 30/30 Этаж
€ 946,100
Квартира 1+1 в новом небоскребе в сердце Стамбула в ШишлиРайон: Стамбул, Шишли, ДжумхуриетИН…
Квартира 3 комнаты в Шишли, Турция
Квартира 3 комнаты
Шишли, Турция
3 Количество комнат 148 м² 30/30 Этаж
€ 1,292,700
Квартира 2+1 в новом небоскребе в сердце Стамбула в ШишлиРайон: Стамбул, Шишли, ДжумхуриетИН…
Квартира 2 комнаты в Шишли, Турция
Квартира 2 комнаты
Шишли, Турция
2 Количество комнат 103 м² 1/1 Этаж
€ 428,600
Апартаменты 1+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, Шишли, ИнёнюКомплекс расположен в Стамбуле, в Мрам…
Дуплекс 4 комнаты в Шишли, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Шишли, Турция
4 Количество комнат 200 м² 7/7 Этаж
€ 899,300
Роскошный дуплекс 3+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, Шишли, ИнёнюКомплекс расположен в Стамбуле, …
Квартира 1 спальня в Шишли, Турция
Квартира 1 спальня
Шишли, Турция
1 Количество комнат 105 м²
€ 364,364
НЕФТ РЕЗИДЕНЦИЯкраткое изложениеПроект Taksim Petek Residence разработан DAP Yapi, одной из …
Квартира в Шишли, Турция
Квартира
Шишли, Турция
€ 707,057
Почему это свойство؟ Готовые квартиры на продажу в Стамбуле подходят для турецкого гражданс…
Квартира 1 спальня в Шишли, Турция
Квартира 1 спальня
Шишли, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м² Количество этажей 44
€ 455,455
В продаже имеются квартиры 1+1 различных планировок  с одной спальней в проекте премиум…
Квартира в Шишли, Турция
Квартира
Шишли, Турция
€ 456,931
Почему это свойство؟ Это проект с очень элегантными и современными строительными стандартам…
Квартира 1 спальня роскошные апартаменты в Шишли, Турция
Квартира 1 спальня роскошные апартаменты
Шишли, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м²
€ 333,393
Bomonti Residences by Rotana & nbsp; расположен в самом сердце Стамбула, Шишли, который явля…
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