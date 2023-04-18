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Купить недвижимость с видом на море в Силиври, Турция

1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 1 спальняв Силиври, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Силиври, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 14
€ 164,765
Проект расположен в Кагытхане, в центре города 1+1 квадрат 70m- 77 m2 180.000 USD &…
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