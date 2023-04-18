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Купить квартиру в Силиври, Турция

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4 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 1 спальняв Силиври, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Силиври, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 14
€ 164,765
Проект расположен в Кагытхане, в центре города 1+1 квадрат 70m- 77 m2 180.000 USD &…
Квартира 2 спальнив Силиври, Турция
Квартира 2 спальни
Силиври, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 74 м²
€ 350,000
Наш новый проект расположен на площади 1000 м2 земли, расположенной в регионе Кестель. - Рас…
Квартира 1 спальняв Силиври, Турция
Квартира 1 спальня
Силиври, Турция
2 Количество комнат 2 ванных комнат 52 м²
€ 210,000
Наш новый проект расположен на площади 1000 м2 земли, расположенной в регионе Кестель. - Рас…
Квартира 2 спальнив Силиври, Турция
Квартира 2 спальни
Силиври, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 104 м²
€ 440,000
-Our new project is located on an area of ​​1.000 m2 land situated in Kestel region. - The d…
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