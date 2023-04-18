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Купить вилла в Silifke, Турция

Силифке
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2 объекта найдено
Вилла 2 спальнив Silifke, Турция
Вилла 2 спальни
Silifke, Турция
3 Количество комнат 100 м²
€ 158,000
КОНЦЕПЦИЯ ВИЛЛЫ 2+1 НА ПРОДАЖУ В СУСАНОГЛУ ОТ REMAX LOCA Силифке-Атаюрт Особенности квар…
Вилла 4 комнатыв Силифке, Турция
Вилла 4 комнаты
Силифке, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 145 м² 4 Этаж
€ 261,500
На продажу выставлена  двухэтажная вилла планировки 3+1  в туристическом районе Мерсина, Сил…

Параметры недвижимости в Silifke, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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