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Купить недвижимость с видом на море в Silifke, Турция

Силифке
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3 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Isikli, Турция
Квартира 2 комнаты
Isikli, Турция
2 Количество комнат 50 м² 4/4 Этаж
€ 75,000
"Zera Homes" предлагает новые квартиры 1+1 площадью 50 кв.м и 2+1 площадью 60 кв.м в строяще…
Квартира 2 комнатыв Isikli, Турция
Квартира 2 комнаты
Isikli, Турция
2 Количество комнат 48 м² 4/4 Этаж
€ 50,000
"Zera Homes" предлагает новые квартиры, планировкой 1+1, площадью 48 кв.м, и 2+1, площа…
Квартира 3 комнатыв Silifke, Турция
Квартира 3 комнаты
Silifke, Турция
3 Количество комнат 68 м² 5/5 Этаж
€ 165,000
Предлагаются ко вниманию элитные апартаменты планировкой 2+1 в строящемся комплексе с видом …

Параметры недвижимости в Silifke, Турция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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