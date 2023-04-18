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Купить недвижимость в Silifke, Турция

Силифке
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5 объектов найдено
Вилла 2 спальнив Silifke, Турция
Вилла 2 спальни
Silifke, Турция
3 Количество комнат 100 м²
€ 158,000
КОНЦЕПЦИЯ ВИЛЛЫ 2+1 НА ПРОДАЖУ В СУСАНОГЛУ ОТ REMAX LOCA Силифке-Атаюрт Особенности квар…
Квартира 2 комнатыв Isikli, Турция
Квартира 2 комнаты
Isikli, Турция
2 Количество комнат 50 м² 4/4 Этаж
€ 75,000
"Zera Homes" предлагает новые квартиры 1+1 площадью 50 кв.м и 2+1 площадью 60 кв.м в строяще…
Квартира 2 комнатыв Isikli, Турция
Квартира 2 комнаты
Isikli, Турция
2 Количество комнат 48 м² 4/4 Этаж
€ 50,000
"Zera Homes" предлагает новые квартиры, планировкой 1+1, площадью 48 кв.м, и 2+1, площа…
Вилла 4 комнатыв Силифке, Турция
Вилла 4 комнаты
Силифке, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 145 м² 4 Этаж
€ 261,500
На продажу выставлена  двухэтажная вилла планировки 3+1  в туристическом районе Мерсина, Сил…
Квартира 3 комнатыв Silifke, Турция
Квартира 3 комнаты
Silifke, Турция
3 Количество комнат 68 м² 5/5 Этаж
€ 165,000
Предлагаются ко вниманию элитные апартаменты планировкой 2+1 в строящемся комплексе с видом …

Параметры недвижимости в Silifke, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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