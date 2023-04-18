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Купить квартиру с бассейном в Sevkatiye Mahallesi, Турция

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4 объекта найдено
Квартира 4 комнатыв Sarimese, Турция
Квартира 4 комнаты
Sarimese, Турция
4 Количество комнат 112 м² 3/3 Этаж
€ 264,500
Комфортабельные апартаменты 3+1 в KartepeРайон: Коджаели, Картепе, Фатих Султан МехметВы нас…
Квартира 3 комнатыв Sarimese, Турция
Квартира 3 комнаты
Sarimese, Турция
3 Количество комнат 108 м² 2/2 Этаж
€ 134,900
Замечательные апартаменты 2+1 в KartepeРайон: Коджаели, Картепе, СарымешеЭтот комплекс имеет…
Квартира 4 комнатыв Sarimese, Турция
Квартира 4 комнаты
Sarimese, Турция
4 Количество комнат 151 м² 3/3 Этаж
€ 157,000
Роскошные апартаменты 3+1 в KartepeРайон: Коджаели, Картепе, СарымешеЭтот комплекс имеет все…
Квартира 5 комнатв Sarimese, Турция
Квартира 5 комнат
Sarimese, Турция
5 Количество комнат 222 м² 1/1 Этаж
€ 215,300
Комфортабельные апартаменты 4+1 в KartepeРайон: Коджаели, Картепе, СарымешеЭтот комплекс име…

Параметры недвижимости в Sevkatiye Mahallesi, Турция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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