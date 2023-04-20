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Купить недвижимость с бассейном в Servetiye Karsi Mahalle, Турция

1 объект найдено
Виллав Servetiye Karsi Mahalle, Турция
Вилла
Servetiye Karsi Mahalle, Турция
600 м² 1/3 Этаж
€ 1,526,600
Роскошная вилла в неповторимом загородном комплексе 8+1 в BaşiskeleРайон: Коджаели, Башискел…

Параметры недвижимости в Servetiye Karsi Mahalle, Турция

с видом на горы
с видом на море
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