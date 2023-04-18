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Купить пентхаус с видом на море в Сарыер, Турция

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1 объект найдено
Пентхаус 3 спальнив Сарыер, Турция
Пентхаус 3 спальни
Сарыер, Турция
4 Количество комнат 235 м² Количество этажей 4
€ 2,197,000
Жилой комплекс с садом и бассейнами, в одном из самых престижных районов Стамбула, Турция Ж…
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