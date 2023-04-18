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Купить недвижимость в Сарыер, Турция

5 объектов найдено
Квартира 1 спальняв Сарыер, Турция
Квартира 1 спальня
Сарыер, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 197,166
Роскошные квартиры с современными удобствами в Стамбуле Проект предлагает разнообразные в…
Квартира 1 спальняв Сарыер, Турция
Квартира 1 спальня
Сарыер, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 929,668
Проект Vip-резиденции с современным дизайном в Стамбуле Вы будете жить в спокойствие и ко…
Квартира 2 спальнив Сарыер, Турция
Квартира 2 спальни
Сарыер, Турция
3 Количество комнат 106 м² Количество этажей 10
€ 915,757
Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с развитой инфраструктурой, в одном из…
Квартира 2 спальнив Сарыер, Турция
Квартира 2 спальни
Сарыер, Турция
3 Количество комнат 157 м² Количество этажей 22
€ 1,311,850
Новый жилой комплекс с видом на город, рядом с университетами, район Сарыер, Стамбул, Турция…
Пентхаус 3 спальнив Сарыер, Турция
Пентхаус 3 спальни
Сарыер, Турция
4 Количество комнат 235 м² Количество этажей 4
€ 2,197,000
Жилой комплекс с садом и бассейнами, в одном из самых престижных районов Стамбула, Турция Ж…
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