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Купить недвижимость в Sarimese Mahallesi, Турция

3 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Sarimese Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни
Sarimese Mahallesi, Турция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 123 м² Количество этажей 1
€ 92,761
Mahal Kartepe - это жилой проект Zeray Insaat. Проект состоит из 312 жилых единиц в 12 кварталах
Квартира 3 спальнив Sarimese Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни
Sarimese Mahallesi, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 164 м² Количество этажей 1
€ 127,546
Mahal Kartepe - это жилой проект Zeray Insaat. Проект состоит из 312 жилых единиц в 12 кварталах.
Квартира 2 спальнив Sarimese Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни
Sarimese Mahallesi, Турция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 144 м² Количество этажей 1
€ 114,447
Mahal Kartepe - это жилой проект Zeray Insaat. Проект состоит из 312 жилых единиц в 12 кварталах.

Параметры недвижимости в Sarimese Mahallesi, Турция

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