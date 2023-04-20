ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках в Турции
Новые дома в Турции
Все новостройки в Турции
1375
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Турции
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира в Турции
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Дом в Турции
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Земельные участки в Турции
Элитная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Турции
Отель
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Турции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Мраморноморский регион
Sapanca
Дома
Купить дом с бассейном в Sapanca, Турция
Дом
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 комнаты
Махмутлар центр, Турция
3 Количество комнат
90 м²
2/2 Этаж
€ 115,620
Стильная квартира 2+1 рядом с морем в центре MahmutlarРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРасст…
Квартира 3 спальни
Лара, Турция
1 Количество комнат
2 ванных комнат
250 м²
Цена по запросу
This apartment for sale in Lara , which is like a cozy home with its perfect view , is for …
Квартира 3 спальни
Стамбул, Турция
1 Количество комнат
2 ванных комнат
126 м²
€ 418,219
Vajra Life Maslak is rising in Maslak, the most prestigious district of Istanbul. It is the …
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат
210 м²
1/1 Этаж
€ 596,231
Шикарная, трёхэтажная Вилла 3+1 в TurklerРайон: Анталья, Аланья, ТюрклерРасстояние до моря: …
Вилла
Akarca, Турция
€ 1,650,000
Выставлена на продажу вилла в районе Бекташ - Алания.Планировка виллы 7+2, общая площадь 550…
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
260 м²
1 Этаж
€ 587,287
Представляем Вашему вниманию новый проект вилл в живописном районе Бекташ, строительство кот…
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат
130 м²
7/7 Этаж
€ 307,614
Стильная квартира 2+1 с видом на море в МахмутларРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние…
Квартира 3 комнаты
Средиземноморский регион, Турция
3 Количество комнат
95 м²
5/5 Этаж
€ 138,860
Прекрасные апартаменты 2+1 в KepezРайон: Анталья, АланьяПрекрасный жилой комплекс класса люк…
Квартира 2 спальни
Махмутлар центр, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
85 м²
2/10 Этаж
€ 267,749
Апартаменты, находятся на первом этаже, ориентирована на северо-запад, общая площадь 85 кв. …
Квартира
Akarca, Турция
€ 279,850
Компания Stay Property предлагает квартиры в Стамбуле – район Картал.Квартиры имеют планиров…
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат
135 м²
4/4 Этаж
€ 249,273
Роскошная Квартира 2+1 в Mahmutlar у моряРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние до моря…
Квартира 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат
115 м²
2/2 Этаж
€ 202,504
Просторная квартира 3+1 в современном комплексе, подходит по гражданствоРайон: Анталья, Конь…
Параметры недвижимости в Sapanca, Турция
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты