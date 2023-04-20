Купить дом с бассейном в Sapanca, Турция

Квартира 3 комнаты Махмутлар центр, Турция 3 Количество комнат 90 м² 2/2 Этаж

€ 115,620

Стильная квартира 2+1 рядом с морем в центре MahmutlarРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРасст…