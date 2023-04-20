Купить недвижимость в Sapanca, Турция

Квартира 4 комнаты Махмутлар центр, Турция 4 Количество комнат 164 м² 5/5 Этаж

€ 313,978

Квартира 3+1 с видом на море и мебелью в Махмутлар LUMOS RESIDENCEРайон: Анталья, Аланья, Ма…