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Купить вилла в Санджактепе, Турция

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1 объект найдено
Вилла 5 спален с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданствов Санджактепе, Турция
Вилла 5 спален с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Санджактепе, Турция
6 Количество комнат 2 ванных комнат 340 м²
€ 1,235,737
Построенный с 20-летним международным опытом и высококачественной перспективой строительства…
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