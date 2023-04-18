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Купить дом в Санджактепе, Турция

4 объекта найдено
Дом 4 спальнив Санджактепе, Турция
Дом 4 спальни
Санджактепе, Турция
5 Количество комнат 4 ванных комнат 198 м² Количество этажей 13
€ 503,836
Этот проект расположен в Санчактепе, который находится в анатолийском регионе Стамбула. Он т…
Дом 3 спальнив Санджактепе, Турция
Дом 3 спальни
Санджактепе, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 139 м² Количество этажей 13
€ 316,912
Этот проект расположен в Санчактепе, который находится в анатолийском регионе Стамбула. Он т…
Дом 2 спальнив Санджактепе, Турция
Дом 2 спальни
Санджактепе, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 116 м² Количество этажей 13
€ 261,141
Наш проект находится в Санчактепе, который находится в анатолийском регионе Стамбула. Он так…
Вилла 5 спален с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданствов Санджактепе, Турция
Вилла 5 спален с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Санджактепе, Турция
6 Количество комнат 2 ванных комнат 340 м²
€ 1,235,737
Построенный с 20-летним международным опытом и высококачественной перспективой строительства…
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