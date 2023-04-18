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Купить квартиру в Санджактепе, Турция

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2 объекта найдено
Квартира 3 спальнив Pasakoey, Турция
Квартира 3 спальни
Pasakoey, Турция
4 Количество комнат 140 м² Количество этажей 12
€ 513,897
Жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром, рядом с лесом Айдос, Санджактепе, Стамбул, Турц…
Квартирав Санджактепе, Турция
Квартира
Санджактепе, Турция
€ 86,044
ДЕТАЛИ ПРОЕКТА Проект был разработан с привлекательной архитектурой. Цвета - по соседству л…
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