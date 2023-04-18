Купить квартиру в Санджактепе, Турция

Квартира 3 спальни Pasakoey, Турция 4 Количество комнат 140 м² Количество этажей 12

€ 513,897

Жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром, рядом с лесом Айдос, Санджактепе, Стамбул, Турц…