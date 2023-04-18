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Купить вилла с бассейном в Сакарья, Турция

Сакарья
2
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1 объект найдено
Вилла 5 комнатв Kurtkoey, Турция
Вилла 5 комнат
Kurtkoey, Турция
5 Количество комнат 183 м² 1/2 Этаж
€ 659,500
Роскошная вилла премиум класса 4+1 в SakaryaРайон: Сакарья, Сапанджа, Кыркпынар ХасанпашаРас…

Параметры недвижимости в Сакарья, Турция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
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