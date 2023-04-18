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Купить квартиру в Сакарья, Турция

Сакарья
1
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1 объект найдено
Квартирав Budaklar, Турция
Квартира
Budaklar, Турция
€ 54,006
ДЕТАЛИ ПРОЕКТА Наш проект является первым проектом крупнейшей в мире студенческой управляюще…

Параметры недвижимости в Сакарья, Турция

с видом на горы
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