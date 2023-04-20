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Купить вилла в Sahil Mahallesi, Турция

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1 объект найдено
Вилла 4 спальнив Basiskele, Турция
Вилла 4 спальни
Basiskele, Турция
6 Количество комнат 3 ванных комнат 250 м² Количество этажей 2
€ 190,000

Параметры недвижимости в Sahil Mahallesi, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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