Купить комнату с бассейном в Турции

Квартира 3 комнаты Аланья, Турция 3 Количество комнат 85 м² 1/1 Этаж

€ 127,974

2+1 Квартира С Мебелью В Обе Близко К МорюРайон: Анталья, Аланья, ОбаРасстояние до моря: 300…