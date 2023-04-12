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Купить комнату с видом на море в Турции

Doesemealti
8
Стамбул
20
Картал
21
Mezitli
23
Tahtakale Mahallesi
21
Ускюдар
16
Кырыккале
19
Cankiri
19
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7 объектов найдено
Комната 1 спальняв Seki, Турция
Комната 1 спальня
Seki, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат
Цена по запросу
Это наш проект, который мы начнем 01.08.2021 в Алании Демирташ Махаллеси. Наш & NBSP;проект …
Комната 2 спальнив Алания, Турция
Комната 2 спальни
Алания, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат
Цена по запросу
Представьте себе дом, который постоянно развивается за счет инвестиций и растет в цене день …
Комната 3 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Комната 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 109,927
Комната 4 спальнив Турция, Турция
Комната 4 спальни
Турция, Турция
5 Количество комнат 4 ванных комнат 277 м²
€ 756,663
Квартиры на продажу в Стамбуле - Тузла Представляем вам самый красивый проект - VEMA TUZLA (…
Комната 3 спальнив Турция, Турция
Комната 3 спальни
Турция, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 235 м²
€ 523,985
Квартиры на продажу в Стамбуле - Тузла Представляем вам самый красивый проект - VEMA TUZLA (…
Комната 2 спальнив Турция, Турция
Комната 2 спальни
Турция, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 170 м²
€ 168,554
Квартиры на продажу в Стамбуле - Тузла Представляем вам самый красивый проект - VEMA TUZLA (…
Комната 1 спальняв Турция, Турция
Комната 1 спальня
Турция, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 91 м²
€ 117,255
Квартиры на продажу в Стамбуле - Тузла Представляем вам самый красивый проект - VEMA TUZLA (…

Параметры недвижимости в Турции

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с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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