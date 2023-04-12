Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Комнаты

Купить комнату возле озера в Турции

Центральная Анатолия
40
Коджаэли
37
Kepez
50
Бодрум
11
Эсеньюрт
42
Анкара
21
Кадыкёй
31
Муратпаша
33
Показать больше
Комната В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 4 комнатыв Аланья, Турция
Квартира 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат 150 м² 2/2 Этаж
€ 309,270
Просторная квартира 3+1 в прекрасном комплексеРайон: Анталья, Аланья, ОбаРасстояние до моря:…
Квартира 2 комнатыв Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат 60 м² 2/2 Этаж
€ 117,309
Квартира с мебелью в новом комплекс в KARGICAK 1+1Район: Анталья, АланьяЕсть открытый и закр…
Дуплекс 3 комнатыв Аланья, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 66 м² 1 Этаж
€ 106,543
Новый проект в самом начале своего строительства в районе Авсаллар. Проект состоит из одного…
Дуплекс 5 комнатв Аланья, Турция
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м² 4 Этаж
€ 328,591
Представляем вашему вниманию квартиру-дуплекс, расположенную на четвертом-пятом этажах жилог…
Квартира 2 спальнив Махмутлар центр, Турция
Квартира 2 спальни
Махмутлар центр, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 115 м²
Цена по запросу
Investment property in Mahmutlar is an excellent choice for both permanent residence with th…
Квартира 2 спальнив Алания, Турция
Квартира 2 спальни
Алания, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
Цена по запросу
Do you want to live in a house like a hotel? This apartment for sale in Oba will provide tha…
Дуплекс 4 комнатыв Аланья, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат 177 м² 5/5 Этаж
€ 302,241
Пентхаус 3+1 в ОбаРайон: АнтальяРасстояние до моря: 550Уютный комплекс рядом с морем#1698
Вилла 6 спаленв Деревня калкан, Турция
Вилла 6 спален
Деревня калкан, Турция
7 Количество комнат 6 ванных комнат 400 м² Количество этажей 3
€ 997
Приглашаем вас насладиться роскошным и комфортным отдыхом с поистине турецким гостеприимство…
Квартира 3 комнатыв Махмутлар центр, Турция
Квартира 3 комнаты
Махмутлар центр, Турция
3 Количество комнат 105 м² 3/3 Этаж
€ 143,970
Квартира с мебелью 2+1 в МахмутларРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние до моря: 600Кв…
Вилла 4 спальнив Аланья, Турция
Вилла 4 спальни
Аланья, Турция
5 Количество комнат 3 ванных комнат 210 м² Количество этажей 2
€ 304,401
КАРГИДЖАК СЛАВА ВИЛЛА ☑4+1 двуспальная вилла ☑210 м2 ☑ Возраст здания 5 ☑2 км до моря …
Квартира 6 комнатв Аланья, Турция
Квартира 6 комнат
Аланья, Турция
6 Количество комнат 270 м² 5/5 Этаж
€ 346,500
Квартира от собственника в центре Аланьи с возможностью получить ВНЖ  Планировка кварти…
Многоуровневые квартиры 2 спальнив Эюпсултан, Турция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Эюпсултан, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 4/28 Этаж
€ 259,892
О комплексе 2+1 114 m2 РЕГИОН:ИСПАРТАКУЛЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЗОНЫ: ЦЕНТРАЛЬНОЕ…

Параметры недвижимости в Турции

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти