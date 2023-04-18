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Купить дом в Resadiye Mahallesi, Турция

4 объекта найдено
Дом 9 спаленв Resadiye Mahallesi, Турция
Дом 9 спален
Resadiye Mahallesi, Турция
10 Количество комнат 9 ванных комнат 1 010 м²
€ 6,865,208
Этот проект, построенный с 20-летним международным опытом и качественным строительством, с г…
Дом 8 спаленв Resadiye Mahallesi, Турция
Дом 8 спален
Resadiye Mahallesi, Турция
9 Количество комнат 8 ванных комнат 880 м²
€ 5,858,310
Этот проект, построенный с 20-летним международным опытом и качественным строительством, с г…
Дом 5 спаленв Resadiye Mahallesi, Турция
Дом 5 спален
Resadiye Mahallesi, Турция
6 Количество комнат 5 ванных комнат 808 м²
€ 3,071,036
Этот проект, построенный с 20-летним международным опытом и качественным строительством, с г…
Дом 4 спальнив Resadiye Mahallesi, Турция
Дом 4 спальни
Resadiye Mahallesi, Турция
5 Количество комнат 4 ванных комнат 450 м²
€ 2,457,744
Этот проект, построенный с 20-летним международным опытом и качественным строительством, с г…

Параметры недвижимости в Resadiye Mahallesi, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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