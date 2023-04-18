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Купить дуплекс в Rami Cuma Mahallesi, Турция

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1 объект найдено
Дуплекс 6 комнатв Rami Cuma Mahallesi, Турция
Дуплекс 6 комнат
Rami Cuma Mahallesi, Турция
6 Количество комнат 301 м² 9/9 Этаж
€ 1,418,800
Великолепный дуплекс 5+1 в центре СтамбулаРайон: Стамбул, ЕйюпКомплекс расположен в одном из…

Параметры недвижимости в Rami Cuma Mahallesi, Турция

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