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Купить квартиру в Rami Cuma Mahallesi, Турция

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3 объекта найдено
Квартира 4 комнатыв Rami Cuma Mahallesi, Турция
Квартира 4 комнаты
Rami Cuma Mahallesi, Турция
4 Количество комнат 130 м² 3/3 Этаж
€ 624,700
Великолепная квартира 3+1 в центре СтамбулаРайон: Стамбул, ЕйюпКомплекс расположен в одном и…
Квартира 5 комнатв Rami Cuma Mahallesi, Турция
Квартира 5 комнат
Rami Cuma Mahallesi, Турция
5 Количество комнат 243 м² 3/3 Этаж
€ 737,600
Роскошная квартира 4+1 в центре СтамбулаРайон: Стамбул, ЕйюпКомплекс расположен в одном из к…
Квартира 3 комнатыв Rami Cuma Mahallesi, Турция
Квартира 3 комнаты
Rami Cuma Mahallesi, Турция
3 Количество комнат 102 м² 3/3 Этаж
€ 451,700
Замечательная квартира 2+1 в центре СтамбулаРайон: Стамбул, ЕйюпКомплекс расположен в одном …

Параметры недвижимости в Rami Cuma Mahallesi, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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