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Купить недвижимость с бассейном в Postane Mahallesi, Турция

3 объекта найдено
Квартира 4 комнатыв Postane Mahallesi, Турция
Квартира 4 комнаты
Postane Mahallesi, Турция
4 Количество комнат 186 м² 3/3 Этаж
€ 1,480,000
Элитная квартира 3+1 в новом комплексе на береговой линии в СтамбулеРайон: Стамбул, Тузла, П…
Квартира 5 комнатв Postane Mahallesi, Турция
Квартира 5 комнат
Postane Mahallesi, Турция
5 Количество комнат 230 м² 3/3 Этаж
€ 1,526,900
Элитная квартира 4+1 в новом комплексе на береговой линии в СтамбулеРайон: Стамбул, Тузла, П…
Квартира 6 комнатв Postane Mahallesi, Турция
Квартира 6 комнат
Postane Mahallesi, Турция
6 Количество комнат 362 м² 3/3 Этаж
€ 2,360,600
Элитная квартира 5+1 в новом комплексе на береговой линии в СтамбулеРайон: Стамбул, Тузла, П…

Параметры недвижимости в Postane Mahallesi, Турция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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