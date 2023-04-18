Купить недвижимость с видом на море в Postane Mahallesi, Турция

Дом 5 спален Postane Mahallesi, Турция 6 Количество комнат 5 ванных комнат 230 м²

€ 1,720,879

-Эта квартира в форме 4,5 + 1. -Hıgh ceılıng spacıous и удобный ınterıor, белый, синий и …