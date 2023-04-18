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Купить дом с видом на море в Postane Mahallesi, Турция

1 объект найдено
Дом 5 спаленв Postane Mahallesi, Турция
Дом 5 спален
Postane Mahallesi, Турция
6 Количество комнат 5 ванных комнат 230 м²
€ 1,720,879
-Эта квартира в форме 4,5 + 1. -Hıgh ceılıng spacıous и удобный ınterıor, белый, синий и …

Параметры недвижимости в Postane Mahallesi, Турция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
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