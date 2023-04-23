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Жильё в Piyalepasa Mahallesi, Турция

3 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Piyalepasa Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни
Piyalepasa Mahallesi, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 424,485
Апартаменты в самом известном районе Таксим Проект Piyalepasha расположен в районе Бейогл…
Квартира 2 спальни в Piyalepasa Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни
Piyalepasa Mahallesi, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 436,467
Апартаменты в самом известном районе Таксим Проект расположен в районе Бейоглу–Такс…
Квартира 1 спальня роскошные апартаменты в Piyalepasa Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня роскошные апартаменты
Piyalepasa Mahallesi, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 321,723
Benesta Beyoğlu is a high-value project with easy access to art galleries, entertainment cen…

Параметры недвижимости в Piyalepasa Mahallesi, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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