Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Мраморноморский регион
  4. Piri Pasa Mahallesi
  5. Квартиры

Квартиры с видом на море в Piri Pasa Mahallesi, Турция

Квартира В архив
Очистить
4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Piri Pasa Mahallesi, Турция
Квартира 3 комнаты
Piri Pasa Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Площадь 87 м²
Этаж 2/2
€ 232,400
Квартира 2+1 в новом комплексе в центре СтамбулаРайон: Стамбул, Беёглу, ПирипашаКомплекс рас…
Квартира 3 комнаты в Piri Pasa Mahallesi, Турция
Квартира 3 комнаты
Piri Pasa Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Площадь 131 м²
Этаж 4/4
€ 260,500
Квартира 2+1 в новом комплексе в центре СтамбулаРайон: Стамбул, Беёглу, ПирипашаКомплекс рас…
Квартира 5 комнат в Piri Pasa Mahallesi, Турция
Квартира 5 комнат
Piri Pasa Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Площадь 247 м²
Этаж 4/4
€ 374,300
Квартира 4+1 в новом комплексе в центре СтамбулаРайон: Стамбул, Беёглу, ПирипашаКомплекс рас…
Квартира 5 комнат в Piri Pasa Mahallesi, Турция
Квартира 5 комнат
Piri Pasa Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Площадь 140 м²
Этаж 4/4
€ 498,400
Квартира 3+2 в новом комплексе в центре СтамбулаРайон: Стамбул, Беёглу, ПирипашаКомплекс рас…

Параметры недвижимости в Piri Pasa Mahallesi, Турция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти