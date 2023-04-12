ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках в Турции
Новые дома в Турции
Все новостройки в Турции
883
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Турции
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира в Турции
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Дом в Турции
Вилла
Дуплекс
Земельные участки в Турции
Элитная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Турции
Отель
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Турции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Пентхаусы
Купить пентхаус с бассейном в Турции
Анталья
161
Мерсин
136
Эгейский регион
58
Gazipasa
98
Мугла
19
Центральная Анатолия
40
Коджаэли
37
Kepez
50
Бодрум
11
Эсеньюрт
42
Анкара
21
Кадыкёй
31
Муратпаша
33
Cankaya
16
Чекмекёй
26
Измир
22
Doesemealti
8
Стамбул
20
Картал
21
Mezitli
23
Показать больше
Показать меньше
Пентхаус
Очистить
18 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Пентхаус 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
300 м²
10 Этаж
€ 440,000
Представляем вашему вниманию квартиру-пентхаус, расположенную на десятом этаже жилого компле…
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
157 м²
8 Этаж
€ 250,000
Проект комплекса расположен в Алании, в самом центре района Махмутлар. Махмутлар стал излюбл…
Пентхаус 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
220 м²
3 Этаж
€ 325,000
Представляем вашему вниманию квартиру-пентхаус, расположенную на третьемм этаже жилого компл…
Пентхаус 6 комнат
Аланья, Турция
6 Количество комнат
4 ванных комнат
300 м²
6 Этаж
€ 924,000
На продажу выставлена квартира планировки 5+1 в районе Каргыджак. Квартира общей площадью 30…
Пентхаус 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
250 м²
9 Этаж
€ 440,000
Представляем вашему вниманию пентхаус, расположенный на девятом этаже жилого комплекса. Пент…
Пентхаус 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
190 м²
4 Этаж
€ 160,000
Предлагаем Вам рассмотреть пентхаусы различных планировок Элитный комплекс находится в живоп…
Пентхаус 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
4 Этаж
€ 139,000
Недалеко от всей инфраструктуры Махмутлара и в то же время на удалении от оживленных улиц ра…
Пентхаус 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
100 м²
4 Этаж
€ 450,000
Новинка от известного застройщика Алании - уютный комплекс на центральной улице Махмутлара, …
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
140 м²
4 Этаж
€ 650,000
Представляем Вашему вниманию новый проект жилого комплекса класса люкс на первой береговой л…
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
49 м²
4 Этаж
€ 145,000
Представляем Вашему вниманию новый проект жилого комплекса в районе Махмутлар, одном из самы…
Пентхаус 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
105 м²
4 Этаж
€ 245,000
Рады представить Вашему вниманию новый проект масштабного жилого комплекса в востребованном…
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
112 м²
4 Этаж
€ 375,000
Представляем Вашему вниманию новый проект жилого комплекса премиум класса в районе Тосмур. Ж…
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
89 м²
4 Этаж
€ 155,900
Представляем Вашему вниманию новый проект жилого комплекса с развитой инфраструктурой в живо…
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
54 м²
4 Этаж
€ 141,000
Представляем вам новый проект премиум класса в активно застраивающемся районе Паяллар, в 120…
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
84 м²
4 Этаж
€ 269,500
На продажу выставлен пентхаус планировки 2+1 в роскошном проекте расположившемся в престижно…
Пентхаус 7 комнат
Аланья, Турция
7 Количество комнат
3 ванных комнат
450 м²
4 Этаж
€ 577,500
Двухуровневый пентхаус 6+1 в районе Джикджилли расположен на 10 и 11 этажах одиннадцатиэтажн…
Пентхаус 2 спальни
Mahmutlar, Турция
3 Количество комнат
48 м²
1/5 Этаж
€ 210,000
Пентхаус 2 спальни
Каргыджак, Турция
3 Количество комнат
Количество этажей 7
€ 137,000
Рады представить Вам новый уникальный проект в живописном и экологически чистом районе Алани…
Параметры недвижимости в Турции
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты