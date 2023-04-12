Купить пентхаус с видом на море в Турции

Пентхаус 2 спальни Алания, Турция 3 Количество комнат 2 ванных комнат 6 400 м² 5/5 Этаж

Цена по запросу

Мы строим для вас роскошный и комфортабельный комплекс, где есть все для вашего отдыха и жиз…