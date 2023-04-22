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Жильё в Пендик, Турция

4 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Пендик, Турция
Квартира 3 спальни
Пендик, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м² 1/5 Этаж
€ 620,916
Наш проект предлагает вам роскошный образ жизни в элитном районе Курткой в азиатской части С…
Квартира 1 спальня в Пендик, Турция
Квартира 1 спальня
Пендик, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 160,560
Просторные и уютные квартиры в Стамбуле Уютные пространства включают крытый/открытый басс…
Квартира 2 спальни в Пендик, Турция
Квартира 2 спальни
Пендик, Турция
3 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 191,051
Роскошные квартиры с видом на зелень в Стамбуле Demir Garden, центральное расположение ко…
Квартира 2 спальни в Пендик, Турция
Квартира 2 спальни
Пендик, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 201,225
Семейная резиденция с видом на море в Стамбуле Комплекс предлагает просторные апартаменты…
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