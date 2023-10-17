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Виллы в Другие регионы Турции, Турция

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1 объект найдено
Вилла 3 спальни в Другие регионы Турции, Турция
Вилла 3 спальни
Другие регионы Турции, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Адабуку - самая красивая бухта Бодрума.Aqua Bodrum Houses, построенная на участке земли в 72…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Другие регионы Турции, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
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