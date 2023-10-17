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Квартиры в Другие регионы Турции, Турция

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8 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Другие регионы Турции, Турция
Квартира 1 спальня
Другие регионы Турции, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
You will feel peace and comfort in every corner of your home in Marea Daisy, located in Altı…
€115,591
Квартира 1 спальня в Другие регионы Турции, Турция
Квартира 1 спальня
Другие регионы Турции, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
В Marea Aster вы можете жить как бесконечный отпуск. В этом проекте, который был построен с …
€143,067
Квартира 2 спальни в Другие регионы Турции, Турция
Квартира 2 спальни
Другие регионы Турции, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
В Marea Aster вы можете жить как бесконечный отпуск. В этом проекте, который был построен с …
€348,667
Квартира 2 спальни в Другие регионы Турции, Турция
Квартира 2 спальни
Другие регионы Турции, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
You will find everything you are looking for in this project that combines all the privilege…
€170,544
Квартира 1 спальня в Другие регионы Турции, Турция
Квартира 1 спальня
Другие регионы Турции, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
You will find everything you are looking for in this project that combines all the privilege…
€131,697
Квартира 1 спальня в Другие регионы Турции, Турция
Квартира 1 спальня
Другие регионы Турции, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
В центре Анталии, жемчужины Средиземноморья, в Алтынташе, рядом с аэропортом, проект высоког…
€124,118
Квартира 2 спальни в Другие регионы Турции, Турция
Квартира 2 спальни
Другие регионы Турции, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
В центре Анталии, жемчужины Средиземноморья, в Алтынташе, рядом с аэропортом, проект высоког…
€155,384
Квартира 1 спальня в Другие регионы Турции, Турция
Квартира 1 спальня
Другие регионы Турции, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Живи всю свою жизнь как отдых с качеством Мареа. Вдохновленный цветком тюльпана, Marea Tulip…
€139,277

Параметры недвижимости в Другие регионы Турции, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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