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Купить вилла в Невшехир, Турция

Вилла В архив
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63 объекта найдено
Виллав Akarca, Турция
Вилла
Akarca, Турция
€ 1,100,000
Выставлены на продажу виллы в Алании – район Тепе.Планировка вилл 4+1, общая площадь 320 ква…
Виллав Akarca, Турция
Вилла
Akarca, Турция
€ 1,600,000
Выставлена на продажу вилла в Каргыджаке.Планировка виллы 5+1, общая площадь 550 квадратных …
Виллав Akarca, Турция
Вилла
Akarca, Турция
€ 275,000
Выставлены на продажу виллы различных планировок в Алании – район Тепе.Виллы планировкой 2+1…
Виллав Akarca, Турция
Вилла
Akarca, Турция
€ 650,000
Выставлены на продажу виллы в Каргыджаке.Планировки вилл 3+1 и 4+1, общая площадь от 210 до …
Виллав Akarca, Турция
Вилла
Akarca, Турция
€ 1,299,000
Выставлена на продажу вилла в районе Бекташ - Алания.Планировка виллы 4+1, общая площадь 282…
Виллав Akarca, Турция
Вилла
Akarca, Турция
€ 940,000
Выставлены на продажу виллы в районе Бекташ - Алания.Планировки вилл 3+1 и 4+1, общая площад…
Виллав Akarca, Турция
Вилла
Akarca, Турция
€ 2,900,000
Выставлена на продажу вилла в Алании – район Тепе.Планировка виллы 5+1, общая площадь 520 кв…
Виллав Akarca, Турция
Вилла
Akarca, Турция
€ 935,000
Выставлена на продажу вилла в Алании – район Тепе.Планировка виллы 4+1, общая площадь 275 кв…
Виллав Akarca, Турция
Вилла
Akarca, Турция
€ 825,000
Выставлены на продажу виллы в Алании – район Тепе.Виллы планировкой 5+1, общая площадь от 26…
Виллав Akarca, Турция
Вилла
Akarca, Турция
€ 900,000
Выставлены на продажу виллы в районе Бекташ - Алания.Планировка вилл 3+1 и 4+1, общая площад…
Виллав Akarca, Турция
Вилла
Akarca, Турция
€ 1,190,000
Выставлена на продажу вилла в Каргыджаке.Планировка виллы 5+1, общая площадь 320 квадратных …
Виллав Akarca, Турция
Вилла
Akarca, Турция
€ 440,000
Выставлена на продажу вилла в районе Бекташ - Алания.Планировка виллы 7+1, общая площадь 287…
Виллав Akarca, Турция
Вилла
Akarca, Турция
€ 1,400,000
Выставлены на продажу виллы в районе Бекташ - Алания.Планировки вилл 8+1, общая площадь 305 …
Виллав Akarca, Турция
Вилла
Akarca, Турция
€ 1,500,000
Представляем вашему вниманию новый комплекс вилл в Алании – район Тепе.Планировка вилл 5+1, …
Виллав Akarca, Турция
Вилла
Akarca, Турция
€ 490,000
Выставлена на продажу вилла в районе Инжекум - Алания.Планировка вилл 4+2 и 5+2, общая площа…
Виллав Akarca, Турция
Вилла
Akarca, Турция
€ 770,000
Выставлены на продажу виллы в районе Демирташ - Алания.Планировка вилл 4+1, общая площадь от…
Виллав Akarca, Турция
Вилла
Akarca, Турция
€ 275,000
Выставлена на продажу вилла в районе Демирташ - Алания.Планировка виллы 5+1, общая площадь 2…
Виллав Akarca, Турция
Вилла
Akarca, Турция
€ 975,000
Выставлена на продажу вилла в районе Хасбахче - Алания.Планировка виллы 6+1, общая площадь 3…
Виллав Akarca, Турция
Вилла
Akarca, Турция
€ 1,000,000
В продаже комплекс вилл премиум-класса в районе Каргыджак.Планировки вилл 4+1 и 4+2, общая п…
Виллав Akarca, Турция
Вилла
Akarca, Турция
€ 1,250,000
Выставлена на продажу вилла в Каргыджаке.Планировка виллы 5+2, общая площадь 300 квадратных …
Виллав Akarca, Турция
Вилла
Akarca, Турция
€ 1,650,000
Выставлена на продажу вилла в районе Бекташ - Алания.Планировка виллы 7+2, общая площадь 550…
Виллав Akarca, Турция
Вилла
Akarca, Турция
€ 2,450,000
В продаже виллы в премиальном комплексе в Каргыджаке.Планировка вилл 4+1, общая площадь от 9…
Виллав Akarca, Турция
Вилла
Akarca, Турция
€ 320,000
Выставлена на продажу вилла в районе Демирташ - Алания.Планировка виллы 2+1, общая площадь 2…
Виллав Akarca, Турция
Вилла
Akarca, Турция
€ 1,890,000
Выставлена на продажу вилла в районе Бекташ - Алания.Планировка виллы 5+1, общая площадь 680…
Виллав Akarca, Турция
Вилла
Akarca, Турция
€ 750,000
Выставлена на продажу виллы в Каргыджаке.Планировки вилл 4+1 и 5+1, общая площадь 213 и 310 …
Виллав Akarca, Турция
Вилла
Akarca, Турция
€ 850,000
Выставлена на продажу вилла в Каргыджаке.Планировка виллы 3+1, общая площадь 225 квадратных …
Виллав Akarca, Турция
Вилла
Akarca, Турция
€ 775,000
Выставлены на продажу виллы в Каргыджаке.Планировка вилл 4+1, общая площадь от 344 до 419 кв…
Виллав Akarca, Турция
Вилла
Akarca, Турция
€ 960,000
Выставлена на продажу вилла в Каргыджаке.Планировка виллы 3+1, общая площадь 210 м2, расстоя…
Виллав Akarca, Турция
Вилла
Akarca, Турция
€ 1,900,000
Выставлена на продажу вилла в комплексе в Алании – район Тепе.Планировка виллы 4+1, общая пл…
Виллав Akarca, Турция
Вилла
Akarca, Турция
€ 650,000
Выставлена на продажу вилла в Каргыджаке.Планировка виллы 3+1, общая площадь 240 квадратных …

Параметры недвижимости в Невшехир, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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