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Купить недвижимость с видом на море в Невшехир, Турция

1 объект найдено
Вилла 5 спаленв Uchisar, Турция
Вилла 5 спален
Uchisar, Турция
6 Количество комнат 5 ванных комнат 400 м² Количество этажей 4
€ 407,000
Вилла 5+1 в Махмутларе Рады Вам представить меблированную виллу 5+1 в уютн…

Параметры недвижимости в Невшехир, Турция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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