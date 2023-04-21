Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Центральная Анатолия
  4. Дуплексы

Дуплексы в Невшехир, Турция

Дуплекс В архив
Очистить
23 объекта найдено
Дуплекс в Akarca, Турция
Дуплекс
Akarca, Турция
€ 480,000
Компания Stay Property предлагает вашему вниманию квартиру 3+1 в районе Кестель.Площадь апар…
Дуплекс в Akarca, Турция
Дуплекс
Akarca, Турция
€ 295,000
Выставлена на продажу квартира в районе Кестель.Планировка квартиры 3+1, общая площадь 141 м…
Дуплекс в Akarca, Турция
Дуплекс
Akarca, Турция
€ 231,000
Компания Stay Property предлагает вашему вниманию квартиру 2+1 в районе Кестель.Площадь апар…
Дуплекс в Akarca, Турция
Дуплекс
Akarca, Турция
€ 480,000
Выставлена на продажу квартира в районе Кестель.Планировка квартиры 3+1, общая площадь 180 м…
Дуплекс в Akarca, Турция
Дуплекс
Akarca, Турция
€ 340,000
Компания Stay Property предлагает вашему вниманию квартиру 3+1 в районе Кестель.Площадь апар…
Дуплекс в Akarca, Турция
Дуплекс
Akarca, Турция
€ 389,000
Выставлена на продажу квартира в Каргыджаке.Планировка квартиры 3+1, общая площадь 170 м2, а…
Дуплекс в Akarca, Турция
Дуплекс
Akarca, Турция
€ 485,000
Компания Stay Property предлагает вашему вниманию квартиру 3+1 в Каргыджаке.Площадь апартаме…
Дуплекс в Akarca, Турция
Дуплекс
Akarca, Турция
€ 215,000
Вашему вниманию представлены апартаменты 2+1 в Каргыджаке.Общая площадь составляет 119 м2, а…
Дуплекс в Akarca, Турция
Дуплекс
Akarca, Турция
€ 182,000
Выставлена на продажу двухуровневая квартира в районе Демирташ - Алания.Планировка квартиры …
Дуплекс в Akarca, Турция
Дуплекс
Akarca, Турция
€ 315,000
Выставлена на продажу квартира в Каргыджаке.Планировка квартиры 3+1, общая площадь 216 м2, а…
Дуплекс в Akarca, Турция
Дуплекс
Akarca, Турция
€ 265,000
Компания Stay Property предлагает вашему вниманию квартиру 2+1 в Каргыджаке.Площадь апартаме…
Дуплекс в Akarca, Турция
Дуплекс
Akarca, Турция
€ 379,000
Вашему вниманию представлены апартаменты 3+1 в Каргыджаке.Общая площадь составляет 170 м2, а…
Дуплекс в Akarca, Турция
Дуплекс
Akarca, Турция
€ 182,000
Компания Stay Property предлагает вашему вниманию пентхаус 3+1 в Демирташе.Площадь апартамен…
Дуплекс в Akarca, Турция
Дуплекс
Akarca, Турция
€ 225,000
Компания Stay Property предлагает вашему вниманию квартиру 2+1 в районе Кестель.Площадь апар…
Дуплекс в Akarca, Турция
Дуплекс
Akarca, Турция
€ 282,000
Компания Stay Property предлагает новые пентхаусы в районе Окурджалар - Аланья. В жилом комп…
Дуплекс в Akarca, Турция
Дуплекс
Akarca, Турция
€ 155,000
Компания Stay Property предлагает новую квартиру-пентхаус в районе  Окурджалар - Аланья. Пла…
Дуплекс в Akarca, Турция
Дуплекс
Akarca, Турция
€ 344,000
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Окурджалар - Аланья. В жилом компл…
Дуплекс в Akarca, Турция
Дуплекс
Akarca, Турция
€ 148,000
Компания Stay Property предлагает новые дуплексы в районе Окурджалар - Аланья.В жилом компле…
Дуплекс в Akarca, Турция
Дуплекс
Akarca, Турция
€ 914,006
Компания Stay Property предлагает квартиры-пентхаусы в Стамбуле – район Бакыркёй. Пентхаусы …
Дуплекс в Akarca, Турция
Дуплекс
Akarca, Турция
€ 379,700
Предлагаем вам квартиры от застройщика в Стамбуле – район Авджылар. Планировки пентхауслв 2+…
Дуплекс в Akarca, Турция
Дуплекс
Akarca, Турция
€ 5,000,000
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Бакыркей.В жилом комплек…
Дуплекс в Akarca, Турция
Дуплекс
Akarca, Турция
€ 629,000
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Авджылар.В жилом комплексе представлены пен…
Дуплекс в Akarca, Турция
Дуплекс
Akarca, Турция
€ 258,000
Компания Stay Property предлагает квартиры в Стамбуле – район Арнавуткёй. Пентхаусы имеют пл…

Параметры недвижимости в Невшехир, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти