ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках в Турции
Новые дома в Турции
Все новостройки в Турции
1378
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Турции
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира в Турции
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Дом в Турции
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Земельные участки в Турции
Элитная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Турции
Отель
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Турции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Центральная Анатолия
Дуплексы
Дуплексы в Невшехир, Турция
Дуплекс
Очистить
23 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дуплекс
Akarca, Турция
€ 480,000
Компания Stay Property предлагает вашему вниманию квартиру 3+1 в районе Кестель.Площадь апар…
Дуплекс
Akarca, Турция
€ 295,000
Выставлена на продажу квартира в районе Кестель.Планировка квартиры 3+1, общая площадь 141 м…
Дуплекс
Akarca, Турция
€ 231,000
Компания Stay Property предлагает вашему вниманию квартиру 2+1 в районе Кестель.Площадь апар…
Дуплекс
Akarca, Турция
€ 480,000
Выставлена на продажу квартира в районе Кестель.Планировка квартиры 3+1, общая площадь 180 м…
Дуплекс
Akarca, Турция
€ 340,000
Компания Stay Property предлагает вашему вниманию квартиру 3+1 в районе Кестель.Площадь апар…
Дуплекс
Akarca, Турция
€ 389,000
Выставлена на продажу квартира в Каргыджаке.Планировка квартиры 3+1, общая площадь 170 м2, а…
Дуплекс
Akarca, Турция
€ 485,000
Компания Stay Property предлагает вашему вниманию квартиру 3+1 в Каргыджаке.Площадь апартаме…
Дуплекс
Akarca, Турция
€ 215,000
Вашему вниманию представлены апартаменты 2+1 в Каргыджаке.Общая площадь составляет 119 м2, а…
Дуплекс
Akarca, Турция
€ 182,000
Выставлена на продажу двухуровневая квартира в районе Демирташ - Алания.Планировка квартиры …
Дуплекс
Akarca, Турция
€ 315,000
Выставлена на продажу квартира в Каргыджаке.Планировка квартиры 3+1, общая площадь 216 м2, а…
Дуплекс
Akarca, Турция
€ 265,000
Компания Stay Property предлагает вашему вниманию квартиру 2+1 в Каргыджаке.Площадь апартаме…
Дуплекс
Akarca, Турция
€ 379,000
Вашему вниманию представлены апартаменты 3+1 в Каргыджаке.Общая площадь составляет 170 м2, а…
Дуплекс
Akarca, Турция
€ 182,000
Компания Stay Property предлагает вашему вниманию пентхаус 3+1 в Демирташе.Площадь апартамен…
Дуплекс
Akarca, Турция
€ 225,000
Компания Stay Property предлагает вашему вниманию квартиру 2+1 в районе Кестель.Площадь апар…
Дуплекс
Akarca, Турция
€ 282,000
Компания Stay Property предлагает новые пентхаусы в районе Окурджалар - Аланья. В жилом комп…
Дуплекс
Akarca, Турция
€ 155,000
Компания Stay Property предлагает новую квартиру-пентхаус в районе Окурджалар - Аланья. Пла…
Дуплекс
Akarca, Турция
€ 344,000
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Окурджалар - Аланья. В жилом компл…
Дуплекс
Akarca, Турция
€ 148,000
Компания Stay Property предлагает новые дуплексы в районе Окурджалар - Аланья.В жилом компле…
Дуплекс
Akarca, Турция
€ 914,006
Компания Stay Property предлагает квартиры-пентхаусы в Стамбуле – район Бакыркёй. Пентхаусы …
Дуплекс
Akarca, Турция
€ 379,700
Предлагаем вам квартиры от застройщика в Стамбуле – район Авджылар. Планировки пентхауслв 2+…
Дуплекс
Akarca, Турция
€ 5,000,000
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Бакыркей.В жилом комплек…
Дуплекс
Akarca, Турция
€ 629,000
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Авджылар.В жилом комплексе представлены пен…
Дуплекс
Akarca, Турция
€ 258,000
Компания Stay Property предлагает квартиры в Стамбуле – район Арнавуткёй. Пентхаусы имеют пл…
Параметры недвижимости в Невшехир, Турция
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты