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Квартиры в Невшехир, Турция

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231 объект найдено
Квартира в Akarca, Турция
Квартира
Akarca, Турция
€ 93,000
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Демирташе. В жилом комплексе представлены…
Квартира в Akarca, Турция
Квартира
Akarca, Турция
€ 93,000
Компания Stay Property предлагает квартиры в Стамбуле – район Арнавуткёй. Квартиры имеют пла…
Квартира в Akarca, Турция
Квартира
Akarca, Турция
€ 200,000
Предлагаем вам квартиры от застройщика в Стамбуле – район Авджылар. Планировки апартаментов …
Квартира в Akarca, Турция
Квартира
Akarca, Турция
€ 352,320
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Авджылар.В жилом комплексе представлены сле…
Квартира в Akarca, Турция
Квартира
Akarca, Турция
€ 111,750
Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Багджылар. В жилом компле…
Квартира в Akarca, Турция
Квартира
Akarca, Турция
€ 292,000
Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Багджылар. В жилом компле…
Квартира в Akarca, Турция
Квартира
Akarca, Турция
€ 190,500
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Багджылар. В жилом комплексе представлены с…
Квартира в Akarca, Турция
Квартира
Akarca, Турция
€ 253,650
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Багджылар. В жилом комплексе представлены с…
Квартира в Akarca, Турция
Квартира
Akarca, Турция
€ 330,000
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Багджылар. В жилом комплексе представлены с…
Квартира в Akarca, Турция
Квартира
Akarca, Турция
€ 310,000
Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Багджылар. В жилом компле…
Квартира в Akarca, Турция
Квартира
Akarca, Турция
€ 367,000
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Багджылар.В жилом комплексе представлены сл…
Квартира в Akarca, Турция
Квартира
Akarca, Турция
€ 258,000
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район БагджыларВ жилом комплексе представлены сле…
Квартира в Akarca, Турция
Квартира
Akarca, Турция
€ 115,000
Предлагаем вам квартиры от застройщика в Стамбуле – район Багджылар. Планировки апартаментов…
Квартира в Akarca, Турция
Квартира
Akarca, Турция
€ 242,000
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Авджылар.В жилом комплек…
Квартира в Akarca, Турция
Квартира
Akarca, Турция
€ 262,000
Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Багджылар.В жилом комплек…
Квартира в Akarca, Турция
Квартира
Akarca, Турция
€ 269,000
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Авджылар.В жилом комплексе представлены сле…
Квартира в Akarca, Турция
Квартира
Akarca, Турция
€ 506,000
Компания Stay Property предлагает квартиры в Стамбуле – район Бакыркёй. Квартиры имеют плани…
Квартира в Akarca, Турция
Квартира
Akarca, Турция
€ 665,000
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Бахчелиэвлер.В жилом ком…
Квартира в Akarca, Турция
Квартира
Akarca, Турция
€ 223,500
Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Багджылар. В жилом компле…
Квартира в Akarca, Турция
Квартира
Akarca, Турция
€ 426,570
Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Башакшехир. В жилом компл…
Квартира в Akarca, Турция
Квартира
Akarca, Турция
€ 481,000
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Байрампаша. В жилом комплексе представлены …
Квартира в Akarca, Турция
Квартира
Akarca, Турция
€ 489,000
Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Бакыркёй. В жилом комплек…
Квартира в Akarca, Турция
Квартира
Akarca, Турция
€ 470,000
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район БашакшeхирВ жилом комплексе представлены сл…
Квартира в Akarca, Турция
Квартира
Akarca, Турция
€ 859,100
Предлагаем вам квартиры от застройщика в Стамбуле – район Бакыркёй. Планировки апартаментов …
Квартира в Akarca, Турция
Квартира
Akarca, Турция
€ 349,000
Компания Stay Property предлагает квартиры в Стамбуле – район Авджылар. Квартиры имеют плани…
Квартира в Akarca, Турция
Квартира
Akarca, Турция
€ 487,670
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Аташехир. В жилом комплексе представлены сл…
Квартира в Akarca, Турция
Квартира
Akarca, Турция
€ 417,354
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Башакшехир. В жилом комплексе представлены …
Квартира в Akarca, Турция
Квартира
Akarca, Турция
€ 598,000
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Бахчелиэвлер. В жилом комплексе представлен…
Квартира в Akarca, Турция
Квартира
Akarca, Турция
€ 339,000
Компания StayProperty предлагает квартиры в Стамбуле – район Башакшехир. Квартиры имеют план…
Квартира в Akarca, Турция
Квартира
Akarca, Турция
€ 191,000
Компания StayProperty предлагает квартиры в Стамбуле – район Башакшехир. Квартиры имеют план…

Параметры недвижимости в Невшехир, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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