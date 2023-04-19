Купить недвижимость в Невшехир, Турция

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317 объектов найдено
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Вилла
Akarca, Турция
€ 1,600,000
Выставлена на продажу вилла в Каргыджаке.Планировка виллы 5+1, общая площадь 550 квадратных …
Вилла
Akarca, Турция
€ 1,100,000
Выставлены на продажу виллы в Алании – район Тепе.Планировка вилл 4+1, общая площадь 320 ква…
Вилла
Akarca, Турция
€ 650,000
Выставлены на продажу виллы в Каргыджаке.Планировки вилл 3+1 и 4+1, общая площадь от 210 до …
Вилла
Akarca, Турция
€ 275,000
Выставлены на продажу виллы различных планировок в Алании – район Тепе.Виллы планировкой 2+1…
Вилла
Akarca, Турция
€ 935,000
Выставлена на продажу вилла в Алании – район Тепе.Планировка виллы 4+1, общая площадь 275 кв…
Вилла
Akarca, Турция
€ 2,900,000
Выставлена на продажу вилла в Алании – район Тепе.Планировка виллы 5+1, общая площадь 520 кв…
Вилла
Akarca, Турция
€ 940,000
Выставлены на продажу виллы в районе Бекташ - Алания.Планировки вилл 3+1 и 4+1, общая площад…
Вилла
Akarca, Турция
€ 1,299,000
Выставлена на продажу вилла в районе Бекташ - Алания.Планировка виллы 4+1, общая площадь 282…
Квартира
Akarca, Турция
€ 93,000
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Демирташе. В жилом комплексе представлены…
Вилла
Akarca, Турция
€ 900,000
Выставлены на продажу виллы в районе Бекташ - Алания.Планировка вилл 3+1 и 4+1, общая площад…
Вилла
Akarca, Турция
€ 825,000
Выставлены на продажу виллы в Алании – район Тепе.Виллы планировкой 5+1, общая площадь от 26…
Вилла
Akarca, Турция
€ 1,400,000
Выставлены на продажу виллы в районе Бекташ - Алания.Планировки вилл 8+1, общая площадь 305 …
Вилла
Akarca, Турция
€ 440,000
Выставлена на продажу вилла в районе Бекташ - Алания.Планировка виллы 7+1, общая площадь 287…
Квартира
Akarca, Турция
€ 93,000
Компания Stay Property предлагает квартиры в Стамбуле – район Арнавуткёй. Квартиры имеют пла…
Вилла
Akarca, Турция
€ 1,190,000
Выставлена на продажу вилла в Каргыджаке.Планировка виллы 5+1, общая площадь 320 квадратных …
Вилла
Akarca, Турция
€ 490,000
Выставлена на продажу вилла в районе Инжекум - Алания.Планировка вилл 4+2 и 5+2, общая площа…
Вилла
Akarca, Турция
€ 1,500,000
Представляем вашему вниманию новый комплекс вилл в Алании – район Тепе.Планировка вилл 5+1, …
Вилла
Akarca, Турция
€ 770,000
Выставлены на продажу виллы в районе Демирташ - Алания.Планировка вилл 4+1, общая площадь от…
Вилла
Akarca, Турция
€ 275,000
Выставлена на продажу вилла в районе Демирташ - Алания.Планировка виллы 5+1, общая площадь 2…
Вилла
Akarca, Турция
€ 320,000
Выставлена на продажу вилла в районе Демирташ - Алания.Планировка виллы 2+1, общая площадь 2…
Вилла
Akarca, Турция
€ 2,450,000
В продаже виллы в премиальном комплексе в Каргыджаке.Планировка вилл 4+1, общая площадь от 9…
Вилла
Akarca, Турция
€ 1,650,000
Выставлена на продажу вилла в районе Бекташ - Алания.Планировка виллы 7+2, общая площадь 550…
Вилла
Akarca, Турция
€ 1,250,000
Выставлена на продажу вилла в Каргыджаке.Планировка виллы 5+2, общая площадь 300 квадратных …
Вилла
Akarca, Турция
€ 1,000,000
В продаже комплекс вилл премиум-класса в районе Каргыджак.Планировки вилл 4+1 и 4+2, общая п…
Вилла
Akarca, Турция
€ 975,000
Выставлена на продажу вилла в районе Хасбахче - Алания.Планировка виллы 6+1, общая площадь 3…
Вилла
Akarca, Турция
€ 775,000
Выставлены на продажу виллы в Каргыджаке.Планировка вилл 4+1, общая площадь от 344 до 419 кв…
Вилла
Akarca, Турция
€ 850,000
Выставлена на продажу вилла в Каргыджаке.Планировка виллы 3+1, общая площадь 225 квадратных …
Квартира
Akarca, Турция
€ 200,000
Предлагаем вам квартиры от застройщика в Стамбуле – район Авджылар. Планировки апартаментов …
Вилла
Akarca, Турция
€ 750,000
Выставлена на продажу виллы в Каргыджаке.Планировки вилл 4+1 и 5+1, общая площадь 213 и 310 …
Квартира
Akarca, Турция
€ 352,320
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Авджылар.В жилом комплексе представлены сле…
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Параметры недвижимости в Невшехир, Турция
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