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Жильё в Narlidere, Турция

Huzur Mahallesi
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Narlidere
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1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Narlidere, Турция
Вилла 4 спальни
Narlidere, Турция
3 ванных комнат 235 м²
€ 310,000
Большая трёхэтажная вилла прямо у моря с шикарным песчаным пляжем! Вилла включает 4 спальни,…

Параметры недвижимости в Narlidere, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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