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Жильё с видом на горы в Mut, Турция

1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Mut, Турция
Квартира 2 спальни
Mut, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 1/14 Этаж
€ 109,000
Общие характеристики   - Индивидуальная система природного газа   - Использу…

Параметры недвижимости в Mut, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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