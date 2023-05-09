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Квартиры с видом на море в Mut, Турция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Mut, Турция
Квартира 2 спальни
Mut, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/14
€ 109,000

Параметры недвижимости в Mut, Турция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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