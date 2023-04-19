Купить дуплекс с видом на море в Mustafa Kemal Atatuerk Mahallesi, Турция

Дуплекс 4 комнаты Yenifoca, Турция 4 Количество комнат 102 м² 1/2 Этаж

€ 341,900

Дуплекс 2+2 в уютном комплексе со своим пляжем в ФочаРайон: Измир, Фоча, ФатихРасстояние до …