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Купить дуплекс с видом на море в Mustafa Kemal Atatuerk Mahallesi, Турция

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1 объект найдено
Дуплекс 4 комнатыв Yenifoca, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Yenifoca, Турция
4 Количество комнат 102 м² 1/2 Этаж
€ 341,900
Дуплекс 2+2 в уютном комплексе со своим пляжем в ФочаРайон: Измир, Фоча, ФатихРасстояние до …

Параметры недвижимости в Mustafa Kemal Atatuerk Mahallesi, Турция

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с бассейном
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