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Турция
Средиземноморский регион
Муратпаша
Купить недвижимость с бассейном в Муратпаша, Турция
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12 объектов найдено
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Квартира 2 спальни
Муратпаша, Турция
1 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
Цена по запросу
Владейте этим прекрасным хорошо оборудованным домом, расположенным в одном из самых востребо…
Квартира 1 спальня
Муратпаша, Турция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
Цена по запросу
Впечатляющий дизайн интерьера, который заставит вас чувствовать себя как дома на первом этап…
Квартира 2 спальни
Муратпаша, Турция
1 Количество комнат
2 ванных комнат
140 м²
Цена по запросу
Готовый к переезду дом расположен в желанном месте, недалеко от транспорта и удобств, в неск…
Квартира 4 спальни
Муратпаша, Турция
1 Количество комнат
3 ванных комнат
300 м²
Цена по запросу
Продается вилла в Анталии предлагает вам ультра роскошную жизнь. Современная вилла состоит и…
Квартира 3 комнаты
Муратпаша, Турция
3 Количество комнат
81 м²
1/1 Этаж
€ 169,000
2+1Район: Анталья, Аксу, АлтынташРасстояние до моря: 5000Уникальные проект в районе Алтынташ…
Квартира 4 комнаты
Муратпаша, Турция
4 Количество комнат
151 м²
1/1 Этаж
€ 230,000
3+1Район: Анталья, Аксу, АлтынташРасстояние до моря: 5000Уникальные проект в районе Алтынташ…
Квартира 5 комнат
Муратпаша, Турция
5 Количество комнат
171 м²
1/1 Этаж
€ 250,000
4+1Район: Анталья, Аксу, АлтынташРасстояние до моря: 5000Уникальные проект в районе Алтынташ…
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
2 Количество комнат
54 м²
1/1 Этаж
€ 111,000
1+1Район: Анталья, Аксу, АлтынташРасстояние до моря: 5000Уникальные проект в районе Алтынташ…
Квартира 1 спальня
Муратпаша, Турция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
Цена по запросу
Современные апартаменты для продажи в Анталии предлагают великолепную жизнь, расположенную в…
Квартира 1 спальня
Муратпаша, Турция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
Цена по запросу
Инвестируйте в популярное место, недалеко от пляжей ( 2 км ) и в нескольких минутах ходьбы о…
Квартира 4 спальни
Муратпаша, Турция
1 Количество комнат
2 ванных комнат
220 м²
Цена по запросу
Непревзойденная возможность приобрести квартиру для немедленного размещения на продажу в Ант…
Дом 6 спален
Муратпаша, Турция
1 Количество комнат
4 ванных комнат
650 м²
Цена по запросу
Вас ждет уникальная возможность - ультра-роскошная вилла на продажу в Анталии. Хватай кофе и…
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