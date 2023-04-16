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Купить недвижимость с бассейном в Муратпаша, Турция

12 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Муратпаша, Турция
Квартира 2 спальни
Муратпаша, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м²
Цена по запросу
Владейте этим прекрасным хорошо оборудованным домом, расположенным в одном из самых востребо…
Квартира 1 спальняв Муратпаша, Турция
Квартира 1 спальня
Муратпаша, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
Цена по запросу
Впечатляющий дизайн интерьера, который заставит вас чувствовать себя как дома на первом этап…
Квартира 2 спальнив Муратпаша, Турция
Квартира 2 спальни
Муратпаша, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
Цена по запросу
Готовый к переезду дом расположен в желанном месте, недалеко от транспорта и удобств, в неск…
Квартира 4 спальнив Муратпаша, Турция
Квартира 4 спальни
Муратпаша, Турция
1 Количество комнат 3 ванных комнат 300 м²
Цена по запросу
Продается вилла в Анталии предлагает вам ультра роскошную жизнь. Современная вилла состоит и…
Квартира 3 комнатыв Муратпаша, Турция
Квартира 3 комнаты
Муратпаша, Турция
3 Количество комнат 81 м² 1/1 Этаж
€ 169,000
2+1Район: Анталья, Аксу, АлтынташРасстояние до моря: 5000Уникальные проект в районе Алтынташ…
Квартира 4 комнатыв Муратпаша, Турция
Квартира 4 комнаты
Муратпаша, Турция
4 Количество комнат 151 м² 1/1 Этаж
€ 230,000
3+1Район: Анталья, Аксу, АлтынташРасстояние до моря: 5000Уникальные проект в районе Алтынташ…
Квартира 5 комнатв Муратпаша, Турция
Квартира 5 комнат
Муратпаша, Турция
5 Количество комнат 171 м² 1/1 Этаж
€ 250,000
4+1Район: Анталья, Аксу, АлтынташРасстояние до моря: 5000Уникальные проект в районе Алтынташ…
Квартира 2 комнатыв Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
2 Количество комнат 54 м² 1/1 Этаж
€ 111,000
1+1Район: Анталья, Аксу, АлтынташРасстояние до моря: 5000Уникальные проект в районе Алтынташ…
Квартира 1 спальняв Муратпаша, Турция
Квартира 1 спальня
Муратпаша, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
Цена по запросу
Современные апартаменты для продажи в Анталии предлагают великолепную жизнь, расположенную в…
Квартира 1 спальняв Муратпаша, Турция
Квартира 1 спальня
Муратпаша, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
Цена по запросу
Инвестируйте в популярное место, недалеко от пляжей ( 2 км ) и в нескольких минутах ходьбы о…
Квартира 4 спальнив Муратпаша, Турция
Квартира 4 спальни
Муратпаша, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 220 м²
Цена по запросу
Непревзойденная возможность приобрести квартиру для немедленного размещения на продажу в Ант…
Дом 6 спаленв Муратпаша, Турция
Дом 6 спален
Муратпаша, Турция
1 Количество комнат 4 ванных комнат 650 м²
Цена по запросу
Вас ждет уникальная возможность - ультра-роскошная вилла на продажу в Анталии. Хватай кофе и…
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