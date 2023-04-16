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Купить квартиру с видом на горы в Муратпаша, Турция

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7 объектов найдено
Квартира 4 спальнив Муратпаша, Турция
Квартира 4 спальни
Муратпаша, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м²
Цена по запросу
Без сомнения, дом, полный характера и шрифта вдохновения с захватывающим видом на море по вс…
Квартира 5 комнатв Муратпаша, Турция
Квартира 5 комнат
Муратпаша, Турция
5 Количество комнат 171 м² 1/1 Этаж
€ 250,000
4+1Район: Анталья, Аксу, АлтынташРасстояние до моря: 5000Уникальные проект в районе Алтынташ…
Квартира 3 комнатыв Муратпаша, Турция
Квартира 3 комнаты
Муратпаша, Турция
3 Количество комнат 81 м² 1/1 Этаж
€ 169,000
2+1Район: Анталья, Аксу, АлтынташРасстояние до моря: 5000Уникальные проект в районе Алтынташ…
Квартира 4 комнатыв Муратпаша, Турция
Квартира 4 комнаты
Муратпаша, Турция
4 Количество комнат 151 м² 1/1 Этаж
€ 230,000
3+1Район: Анталья, Аксу, АлтынташРасстояние до моря: 5000Уникальные проект в районе Алтынташ…
Квартира 2 комнатыв Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
2 Количество комнат 54 м² 1/1 Этаж
€ 111,000
1+1Район: Анталья, Аксу, АлтынташРасстояние до моря: 5000Уникальные проект в районе Алтынташ…
Квартира 3 спальнив Муратпаша, Турция
Квартира 3 спальни
Муратпаша, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м²
Цена по запросу
You do have a dream home in your mind, right? A luxury spacious three-bedroom beachfront pen…
Квартира 2 спальнив Муратпаша, Турция
Квартира 2 спальни
Муратпаша, Турция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м²
Цена по запросу
We offer a living space beyond dreams that includes many facilities such as indoor and outdo…
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