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Купить недвижимость в Муратпаша, Турция

34 объекта найдено
Квартира 4 спальнив Муратпаша, Турция
Квартира 4 спальни
Муратпаша, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м²
Цена по запросу
Без сомнения, дом, полный характера и шрифта вдохновения с захватывающим видом на море по вс…
Квартира 2 спальнив Муратпаша, Турция
Квартира 2 спальни
Муратпаша, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м²
Цена по запросу
Владейте этим прекрасным хорошо оборудованным домом, расположенным в одном из самых востребо…
Квартира 1 спальняв Муратпаша, Турция
Квартира 1 спальня
Муратпаша, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
Цена по запросу
Впечатляющий дизайн интерьера, который заставит вас чувствовать себя как дома на первом этап…
Квартира 2 спальнив Муратпаша, Турция
Квартира 2 спальни
Муратпаша, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м²
Цена по запросу
Единственный в своем роде влюбиться немедленно! Добро пожаловать в дом под ключ, расположенн…
Квартира 2 спальнив Муратпаша, Турция
Квартира 2 спальни
Муратпаша, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
Цена по запросу
Готовый к переезду дом расположен в желанном месте, недалеко от транспорта и удобств, в неск…
Квартира 2 спальнив Муратпаша, Турция
Квартира 2 спальни
Муратпаша, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
Цена по запросу
Вы искали популярное место всего в 200 метрах от пляжей? Не смотри дальше. Квартиры для прод…
Квартира 2 спальнив Муратпаша, Турция
Квартира 2 спальни
Муратпаша, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
Цена по запросу
Переехать в совершенно новый дом, расположенный в привлекательном месте, с легким доступом к…
Квартира 2 спальнив Муратпаша, Турция
Квартира 2 спальни
Муратпаша, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
Цена по запросу
Переезжайте в хорошо расположенный район, где есть множество удобств, в нескольких минутах х…
Квартира 4 спальнив Муратпаша, Турция
Квартира 4 спальни
Муратпаша, Турция
1 Количество комнат 3 ванных комнат 300 м²
Цена по запросу
Продается вилла в Анталии предлагает вам ультра роскошную жизнь. Современная вилла состоит и…
Квартира 3 комнатыв Муратпаша, Турция
Квартира 3 комнаты
Муратпаша, Турция
3 Количество комнат 81 м² 1/1 Этаж
€ 169,000
2+1Район: Анталья, Аксу, АлтынташРасстояние до моря: 5000Уникальные проект в районе Алтынташ…
Квартира 4 комнатыв Муратпаша, Турция
Квартира 4 комнаты
Муратпаша, Турция
4 Количество комнат 151 м² 1/1 Этаж
€ 230,000
3+1Район: Анталья, Аксу, АлтынташРасстояние до моря: 5000Уникальные проект в районе Алтынташ…
Квартира 5 комнатв Муратпаша, Турция
Квартира 5 комнат
Муратпаша, Турция
5 Количество комнат 171 м² 1/1 Этаж
€ 250,000
4+1Район: Анталья, Аксу, АлтынташРасстояние до моря: 5000Уникальные проект в районе Алтынташ…
Квартира 2 комнатыв Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
2 Количество комнат 54 м² 1/1 Этаж
€ 111,000
1+1Район: Анталья, Аксу, АлтынташРасстояние до моря: 5000Уникальные проект в районе Алтынташ…
Квартира 1 спальняв Муратпаша, Турция
Квартира 1 спальня
Муратпаша, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
Цена по запросу
Переезжайте в одно из самых востребованных мест в городе, доберитесь до торговых центров, су…
Квартира 1 спальняв Муратпаша, Турция
Квартира 1 спальня
Муратпаша, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
Цена по запросу
Современные апартаменты для продажи в Анталии предлагают великолепную жизнь, расположенную в…
Квартира 2 спальнив Муратпаша, Турция
Квартира 2 спальни
Муратпаша, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
Цена по запросу
Квартиры на продажу в Муратпаша предлагают вам отличную инвестиционную возможность!  Ст…
Квартира 2 спальнив Муратпаша, Турция
Квартира 2 спальни
Муратпаша, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 95 м²
Цена по запросу
Готовы ли вы к продаже квартир в Муратпаше, которые позволят вам сделать лучшие инвестиции в…
Квартира 1 спальняв Муратпаша, Турция
Квартира 1 спальня
Муратпаша, Турция
1 ванных комнат 30 м²
Цена по запросу
Район Муратпаша считается одним из самых развитых и престижных районов города.  Мы пред…
Квартира 1 спальняв Муратпаша, Турция
Квартира 1 спальня
Муратпаша, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
Цена по запросу
Инвестируйте в популярное место, недалеко от пляжей ( 2 км ) и в нескольких минутах ходьбы о…
Квартира 1 спальняв Муратпаша, Турция
Квартира 1 спальня
Муратпаша, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
Цена по запросу
Миролюбивые впечатляющие дома для застройки, предлагающие продуманные и внимательные интерье…
Квартира 3 спальнив Муратпаша, Турция
Квартира 3 спальни
Муратпаша, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м²
Цена по запросу
You do have a dream home in your mind, right? A luxury spacious three-bedroom beachfront pen…
Квартира 2 спальнив Муратпаша, Турция
Квартира 2 спальни
Муратпаша, Турция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м²
Цена по запросу
We offer a living space beyond dreams that includes many facilities such as indoor and outdo…
Квартира 3 спальнив Муратпаша, Турция
Квартира 3 спальни
Муратпаша, Турция
1 Количество комнат 3 ванных комнат 200 м²
Цена по запросу
Переезжайте в одно из самых востребованных мест в городе, без мебели квартира для продажи в …
Квартира 3 спальнив Муратпаша, Турция
Квартира 3 спальни
Муратпаша, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
Цена по запросу
İmmediate occupancy. The well-renovated spacious unfurnished apartment for sale in Antalya i…
Квартира 4 спальнив Муратпаша, Турция
Квартира 4 спальни
Муратпаша, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 220 м²
Цена по запросу
Непревзойденная возможность приобрести квартиру для немедленного размещения на продажу в Ант…
Квартира 3 спальнив Муратпаша, Турция
Квартира 3 спальни
Муратпаша, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 185 м²
Цена по запросу
Несомненно, один из самых востребованных районов, вы будете довольны тоннами супермаркетов в…
Квартира 6 спаленв Муратпаша, Турция
Квартира 6 спален
Муратпаша, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 370 м²
Цена по запросу
За последние месяцы мир оказался в совершенно непредсказуемом и уязвимом моменте. Вы можете …
Квартира 1 спальняв Муратпаша, Турция
Квартира 1 спальня
Муратпаша, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м²
Цена по запросу
 Сегодня определенно лучший день для инвестиций в квартиры вне плана недвижимости для п…
Квартира 3 спальнив Муратпаша, Турция
Квартира 3 спальни
Муратпаша, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
Цена по запросу
Вам хочется летать в облаках с просторной квартирой на продажу в Анталии. В пентхаусе есть м…
Квартира 3 спальнив Муратпаша, Турция
Квартира 3 спальни
Муратпаша, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м²
Цена по запросу
Муратпаша, с его динамичной и престижной структурой, является удобной зоной, которая считает…
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