ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках в Турции
Новые дома в Турции
Все новостройки в Турции
883
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Турции
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира в Турции
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Дом в Турции
Вилла
Дуплекс
Земельные участки в Турции
Элитная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Турции
Отель
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Турции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Multilevel-apartment
Купить Многоуровневые квартиры с бассейном в Турции
Стамбул
929
Мерсин
559
Анталья
161
Эгейский регион
58
Gazipasa
98
Мугла
19
Центральная Анатолия
40
Коджаэли
37
Kepez
50
Бодрум
11
Эсеньюрт
42
Анкара
21
Кадыкёй
31
Муратпаша
33
Cankaya
16
Чекмекёй
26
Измир
22
Doesemealti
8
Показать больше
Показать меньше
Многоуровневые квартиры
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 5 спален
Стамбул, Турция
1 Количество комнат
3 ванных комнат
200 м²
€ 494,671
Жизнь вашей мечты ждет вас в Бейликдюзю, восходящей звезде Стамбула. Все продумано не только…
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат
38 м²
1/1 Этаж
€ 57,976
Чудесная Квартира 1+1 в MuratpaşaРайон: Анталья, МуратпашаВсе необходимое в пешей доступност…
Квартира 3 комнаты
Erdemli, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
107 м²
1 Этаж
€ 127,000
В новом жилом комплексе района Эрдемли, на продажу выставлены трехкомнатные квартиры общей п…
Дуплекс 3 комнаты
Yaylali, Турция
3 Количество комнат
125 м²
1/2 Этаж
€ 148,285
Дуплекс 2+1 с видом на сад в КестельРайон: Анталья, Аланья, КестелРасстояние до моря: 2000Кв…
Квартира 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат
200 м²
5/5 Этаж
€ 218,622
Прекрасный дуплекс 4+1 Район: Анталья, Аланья, КестелДуплекс в Кестели 4+1, всего в 200 метр…
Квартира 4 комнаты
Махмутлар центр, Турция
4 Количество комнат
100 м²
4/4 Этаж
€ 187,000
Апартаменты для жизни или сдачи в аренду Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Ко…
Квартира 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
4 Этаж
€ 121,000
Представляем Вашему вниманию новый проект жилого комплекса в районе Демирташ. Этот экологиче…
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат
74 м²
3/3 Этаж
€ 103,736
Резиденция Мечты Район: Анталья, Аланья, ПаялларРасстояние до моря: 2000РЕЗИДЕНЦИЯ МЕЧТЫ &nb…
Квартира 2 комнаты
Махмутлар центр, Турция
2 Количество комнат
50 м²
7/12 Этаж
€ 195,000
Апартаменты в строящемся комплексе. Возможна рассрочка Планировка квартиры и удобства в жило…
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат
198 м²
6/6 Этаж
€ 182,266
MY GARDEN RESİDENCE AVSALLAR Продажа 3+1 ДублексРайон: Анталья, Аланья, АвсалларРасстояние д…
Квартира 3 комнаты
Махмутлар центр, Турция
3 Количество комнат
125 м²
5/5 Этаж
€ 114,643
Просторная квартира 2+1 у моря в районе MahmutlarРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние…
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
10 Этаж
€ 320,000
Обратите внимание, в нашем каталоге появилась квартира 1+1 в жилом комплексе класса люкс в …
Параметры недвижимости в Турции
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты